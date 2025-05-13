بعد حل حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان يعيد صياغة دوره في تركيا

طرح القيادي الكردي عبد الله أوجلان، نفسه كصانع سلام في تركيا، بإعلان حزب العمال الكردستاني الذي قام بتأسيسه بحل نفسه وإلقاء أسلحته.

حل حزب العمال الكردستاني في تركيا

وخرج مئات الآلاف من الأكراد في شوارع مدن جنوب وشرق تركيا، في فبراير الماضي، فضلًا عن الآلاف في شمال شرقي سوريا، تعبيرًا عن ابتهاجهم بدعوة عبد الله أوجلان حل حزب العمال الكردستانى لنفسه وإلقاء أسلحته، وهو ما تتحقق الاثنين الماضي.

وعلى الرغم من بقاء أوجلان (76 عامًا) في محبسه الانفرادي في سجن منعزل بجزيرة إيمرالي التابعة لولاية بورصة التركية، على بعد 51 كيلومترًا من إسطنبول في جنوب بحر مرمرة في غرب البلاد لمدة 26 عامًا، فلا يزال يُعد هو المفتاح لباب حل الأزمات عند الحديث عن حل المشكلة الكردية في تركيا.

ومثلت دعوة أوجلان إلى "السلام ومجتمع ديمقراطي" في 27 فبراير هي ثالث دعوة يطلقها لوقف إطلاق النار، بعد محاولتين باءتا بالفشل في مطلع الألفية الثالثة وفي عام 2013، والتي انهارت في يوليو2015، بعدما رفض الرئيس رجب طيب أردوغان الاعتراف بما تم التوصل إليه خلال المفاوضات.

حل دائم للمشكلة الكردية في تركيا

وأكد أنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا، ما أدّى إلى اندلاع أحد أكثر الفصول دموية في النزاع، لكن على الرغم من موقف إردوغان السابق، الذي جاء وقت انتخابات واجه فيها حزب “العدالة للتنمية” أو تراجعاته الضخمة، عاد الرجل نفسه، أوجلان، ليطلق نداء جديدًا للسلام وحل حزب “العمال الكردستاني” ونزع أسلحته، آملًا في تحقيق التآخي بين الأكراد والأتراك وإحلال السلام في المجتمع، لكن لا أحد يعلم ما إذا كانت دعوته الجديدة ستثمر حلًا دائمًا للمشكلة الكردية في تركيا والمنطقة، أم تضيع في دهاليز السياسة وتكتيكات الانتخابات.

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