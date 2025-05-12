الإثنين 12 مايو 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من بارزاني على حل حزب العمال الكردستاني

رئيس إقليم كردستان
رئيس إقليم كردستان العراق

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، رحب  بقرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإلقاء السلاح، وأكد أن هذه الخطوة تستحق ردود فعل إيجابية من جميع الأطراف المعنية.

بارزاني يرحب بقرار حل العمال الكردستاني


وقال  بارزاني في بيان: "هذه الخطوة التاريخية ستُرسي أساسا للسلام الدائم، وتعكس نضجا سياسيا، وتفتح الباب لحوار جاد يعزز التعايش والاستقرار في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط".

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ودعا رئيس إقليم كردستان العراق إلى ضرورة استجابة الأطراف الأخرى بخطوات بناءة تتناسب مع أهمية هذا القرار.

وأشاد بدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهوده في دعم العملية، مؤكدا وقوف إقليم كردستان إلى جانب كل المساعي السلمية لحل النزاعات.

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حل العمال الكردستاني كردستان أردوغان

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