بعد حل نفسه ووقف الصراع المسلح مع تركيا، ماذا تعرف عن حزب العمال الكردستاني

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الإثنين، عن حل الحزب وإلقاء السلاح ووقف الصراع المسلح مع تركيا.

حل حزب العمل الكردستاني

واتخذ هذا القرار خلال مؤتمر الحزب الثاني عشر الذي عقد في الفترة ما بين 5-7 مايو.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نقلته قناة "روداو" التلفزيونية: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم المسمى حزب العمال الكردستاني".

ونقلت الوكالة التابعة للحزب بيانا جاء فيه أن "العلاقات التركية الكردية بحاجة إلى إعادة صياغة".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الحزب الذي حل نفسه وأوقف الصراع مع تركيا:

ظل حزب العمال الكردستاني منذ نشأته في أواخر السبعينيات من القرن الماضي شوكة في حلق الحكومات التركية المتعاقبة.

وشن الحزب، الذي نشأ في بدايته، صراعًا مسلحًا ضد الحكومة التركية منذ عام 1984، وذلك في إطار مساعيه للحصول على دولة مستقلة للأكراد في تركيا.

كما لقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم منذ اندلاع الصراع بين الطرفين الذي وصل إلى ذروته أواسط تسعينيات القرن الماضي.

وعلى إثر ذلك دُمرت آلاف القرى الكردية في جنوب شرقي وشرقي تركيا، مما اضطر مئات الآلاف من الأكراد للنزوح إلى أجزاء أخرى من تركيا.

غير أن حزب العمال تراجع عن مطلبه الأولي باستقلال المناطق الكردية داخل تركيا، وصار يدعو إلى حصول الأكراد الأتراك على الحكم الذاتي.

وتلقى الحزب ضربة قاصمة عام 1999 باعتقال زعيمه عبد الله أوجلان، وسجنه في تركيا بتهمة الخيانة الأمر الذي دفع الأكراد للاستمرار في خروجهم في مناسباتهم للمطالبة بالإفراج عن أوجلان.

تركيا تصنف الحزب بمنظمة إرهابية

وتصنف تركيا، شأنها شأن العديد من البلدان الغربية، حزب العمال بأنه "منظمة إرهابية"، ومن ثم رفضت الدخول في مفاوضات معه، لكنها عرضت منح عفو محدود عن أعضائه.

غير أن حزب العمال استأنف حملته المسلحة عام 2004 التي استمرت حتى عام 2009 عندما بدأت مفاوضات سلام سرية أعلن الحزب بعدها عن وقف لإطلاق النار.

وفي العام نفسه حظرت المحكمة الدستورية في تركيا الحزب الكردي الرئيسي في البلاد، وهو حزب المجتمع الديمقراطي، بناءً على مزاعم بوجود علاقة بينه وبين حزب العمال الكردستاني.

كما حوكم المئات من الناشطين الأكراد بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ولا تزال تلك المحاكمات مستمرة وتعرض الكثير منهم للسجن.

ومعظم من سُجنوا هم من المنتمين لاتحاد المجتمعات التركية KCK، وهو تجمع يعمل كمظلة تضم مجموعات سياسية ومسلحة ضمن الحركة الكردية، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني.

وتعرضت تلك المحاكمات للانتقادات من قبل مجلس أوروبا ومنظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية.

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