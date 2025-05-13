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محافظات

كشف غموض العثور على جثة شاب داخل أرض زراعية بالغربية

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على جثة شخص داخل إحدى الأراضي الزراعية بقرية سبطاس التابعة لمركز طنطا.

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وتبين من التحريات الأولية أن الجثة تعود للشاب “ساهر. أ”، والمقيم بقرية ميت حبيش  حيث أُبلغ عن تغيبه منذ أمس قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة  داخل أرض زراعية بقرية سبطاس، بعد أن اعتدى عليه شخصان بالضرب، بسبب خلافات مالية.

وكشفت مصادر أمنية أن خلافات مالية وراء الحادث، حيث تردد عن وجود مطالبات مالية من أطراف لم تُحدد هويتهم بعد.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

كما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكُلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات، وندب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

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