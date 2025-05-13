الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في المرج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمنطقة المرج، مما أسفر إصابة 3 أشخاص.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالمرج 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من الأشخاص بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.


وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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