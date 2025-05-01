التفاصيل الكاملة للتحقيق مع عامل قتل زوجته في المرج.. المتهم: خلافات حول مصروف المنزل السبب.. المجني عليها شتمتني فطعنتها بسكين المطبخ.. وخشيت على مستقبل ابنتي فحاولت التخلص من حياتي

تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع عامل متهم بقتل زوجته في منطقة المرج بسبب خلافات بينهما، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم بعد ارتكابه الجريمة حاول التخلص من حياته، حيث سدد لنفسه طعنة لكنها لم تكن قاتلة وتلقى العلاج.

وأضافت التحقيقات أن المتهم حاول قتل نفسه وذلك بعد أن أدرك أنه ارتكب جناية يعاقب عليها بالإعدام وأن الموت مصيره، وتم التحفظ على المتهم في المستشفى وتعيين حراسة أمنية عليه، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من العمر وترتدي كامل ملابسها، وتبين العثور بها على 3 طعنات في الصدر والبطن.

المتهم: خلافات حول المصروف السبب

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، مشيرا إلى أنه أقدم على ارتكاب الجريمة دون تخطيط مسبق لها أو نية رصد لزوجته.

وأضاف المتهم أنه متزوج من المجني عليها منذ سنوات عدة ولديه منها طفلة صغيرة ويعيشون داخل شقة صغيرة كائنة بمنطقة المرج، وقد سئمت زوجته من العيش في هذه المنطقة وهذه الشقة وطالما طالبته بالانتقال وتوفير مصروف للمنزل بشكل أكبر مما هو عليه.

وأضاف المتهم أن الخلافات بدأت بينهما ويوم الواقعة اشتعلت الخلافات وزادت حدتها فتعدت عليه زوجته بالسب والشتم وقالت له كلام يعيب منه فلم يشعر بنفسه إلا ممسك سلاح أبيض استله من المطبخ ولم ينتبه لابنته التي كانت حاضرة في المكان ثم انهال بالسلاح طعنا في جسد زوجته حتى خارت قواها وسقطت على الأرض غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة.

المتهم: خفت على مستقبل ابنتي

وأكد المتهم أنه عقب ارتكابه الجريمة حمل ابنته بين ذراعيه ولم يدرك ماذا يفعل فبدأ يفكر " قتلت زوجتي وشردت ابنتي وما مصيري حتما سيكون الإعدام"، ثم هداه تفكيره إلى طعن نفسه والتخلص من حياته والموت حتى يترك ابنته بلا وصمة عار تلاحقها في الحياة.

وبالفعل أمسك المتهم بذات السلاح الذي طعن به زوجته ثم طعن به نفسه، ولكنها كانت طعنة ضعيفة لم يخترق جسده وكل ما فعلته هي جرحه فقط، وقد نقلته قوات الشرطة عند اكتشافها الجريمة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي النهاية أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها في منطقة المرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام عامل بالتشاجر مع زوجته بسبب خلافات الزوجية أقدم فيها على طعنها عدة طعنات قاتلة استقرت في جسدها فأسقطتها غارقة في دمائها.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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