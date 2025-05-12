نشوب حريق في الهيش على كورنيش النيل بالمعصرة والحماية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء

نشب، منذ قليل، حريق في الهيش على مساحة حوالي 500 متر بكورنيش النيل بـ منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق هيش على كورنيش النيل بالمعصرة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق هيش على مساحة حوالي 500 متر على كورنيش النيل بالمعصرة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

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