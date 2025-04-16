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حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على جثة شاب مدفونة منذ خمسة أشهر بمنطقة المعصرة

التنقيب عن الآثار،فيتو
التنقيب عن الآثار،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة لغز العثور على جثة شاب مدفونة منذ خمسة أشهر داخل منطقة المعصرة، في واقعة بدأت ببلاغ من أسرته وانتهت بكشف جريمة مروعة ارتكبت تحت ستار التنقيب عن الآثار.

 

بلاغ تغيب شاب بالمعصرة 
كان قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أسرة الشاب يفيد بتغيبه عن المنزل، وتم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن أصدقاء المجني عليه هم الجناة.


وأضافت التحريات أنه أثناء قيام المتهمين بعملية تنقيب غير مشروعة عن الآثار، حيث نشب خلاف تطور إلى قيام أحدهم بقتل الضحية، ثم قاموا بدفنه داخل الموقع لإخفاء الجريمة، وفروا بعدها هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين، والذين اعترفوا تفصيليًا بالجريمة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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