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رياضة

مدرب المغرب: منتخب مصر يلعب بروح عالية وننتظر مباراة كبيرة أمامهم

محمد وهبي المدير
محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب

أكد محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 سنة إنه يعرف المنتخب المصري جيدًا، قبل مواجهة المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، بعد صعودهما لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، على حساب غانا وسيراليون على الترتيب.

وقال وهبي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة المغرب أمام سيراليون في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة في مصر: "أنتظر مباراة قوية أمام مصر، أعرف إمكانات المنتخب المصري جيدًا، ومنتخب يلعب بروح كبيرة".

وحول امتداد مواجهته أمام سيراليون إلى الوقت الإضافي والفوز بصعوبة 1-0، قال وهبي: "مستوى سيراليون لم يفاجئني، أعرف أنه منتخب قوي، وقلت ذلك قبل المباراة".

وأضاف وهبي: "المباراة كانت صعبة، لكننا خلقنا العديد من الفرص، وحققنا الفوز في النهاية، وسعيد جدًا بالتأهل لكأس العالم، ونتطلع للمزيد".

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