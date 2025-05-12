عمرو أديب يسأل الحكومة: هو لما درجة الحرارة بترتفع بتقطعوا النور شوية؟

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالًا للحكومة بشأن حدوث تخفيف أحمال الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة.

سؤال عمرو أديب للحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

وقال عمرو أديب، متسائلا خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “mbc مصر”:"عندي سؤال عايز اسأله وعارف إجابته، هو لما درجة الحرارة بتزيد انتم بتقطعوا النور شوية؟ الإجابة لأ، فيه مشكلة في دماغي أنا، بس بقى يحدث عندي وعند ناس كتيرة في الأيام اللي فيها حر بيحدث انقطاع أو تخفيف أحمال لمدد قصيرة".

رسالة عمرو أديب بشأنا انقطاعات الكهرباء

وأضاف:"أنا بقول لو فيه مشكلة نبتدي نبص فيها من دلوقتي احنا داخلين على فصل حار، بقول علشان نبقى جاهزين ومستعدين لإن قد لوحظ في أيام ارتفاع الحرارة 38 و40 درجة بيحدث انقطاع قصير بسيط في التيار الكهربائي".

استيراد الغاز واتفاقيات لمنع تكرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

وأختتم:"كل الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لمنع تخفيف أحمال الكهرباء من اتفاقيات على استيراد الغاز من قطر واستئجار محطة جديدة لاستيراد الغاز المسال لمدة 10 سنوات، كلها فلة شمعة منورة، ولكن عازين ننبه وننوه إن فيه انقطاع في الكهرباء في مناطق متفرقة لمدد قصيرة".

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