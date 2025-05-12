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ثقافة وفنون

مسلسل آسر الحلقة 31، حياة تكشف لـ راغب أن جاد ابن مجد

أبطال مسلسل آسر،
أبطال مسلسل آسر، فيتو

تتعقد أحداث الحلقة الحادية والثلاثين من مسلسل “آسر” حين يفشل راغب في العثور على بنك يؤمن له التمويل اللازم للمشاركة في مشروع “آسر”. 

وإزاء هذا الفشل، يعترف لـ”حياة” بحقيقة ما جرى، لكنها تصدمه بموقف حازم، إذ تربط استمرار علاقتهما بتوقيعه على عقد الشراكة في المشروع. 

 تحت ضغط الموقف، يتوجه راغب إلى “آسر”، ويحاول إقناعه بمساعدته للخروج من أزمته، وبعد تردد، يوافق “آسر” على إنقاذه ويمنحه فرصة للمشاركة في المشروع، ما يعيد التوازن إلى علاقته بـ”حياة”.  

وبعد توقيع عقد المشروع، يتخذ راغب قرارًا نهائيًا بالتخلي عن “نور” والالتزام بعلاقته مع حياة، فيذهب إلى نور ويبلغها بانتهاء علاقتهما، وتنهار نور نفسيًا بعدما تدرك أنها لم تكن بالنسبة له سوى محطة مؤقتة، لا أكثر.  

لكن المفاجأة تأتي حين يخبرها “جابر” بأن راغب كان قد اشترى لحياة عقدًا من الياقوت به حجر أحمد، فتتصل بـ”حياة” وتخبرها بأنها هي من اختارت لها هذا العقد، ملمحة بشكل غير مباشر إلى أن العلاقة بينهما لم تنته تمامًا.  

أما “آسر”، فيذهب إلى والد “مجد” الذي كان جالسًا أمام قبر ابنه، ليدخل معه في مشهد مؤثر، حيث يطلب من الرجل أن يتخيله كأنه “مجد” ويوجه إليه الكلمات التي لم تتح له الفرصة لقولها لابنه الراحل، ويتبادلان حديثًا حميميًا ومؤلمًا، دون أن يدرك الأب أن “آسر” هو في الحقيقة ابنه الحقيقي.  

بعدها يقرر آسر التخلص تماما من مجد بداخله، ويحرق صوره وحينما عارضه فيصل ولارا أخبرهما أن يرحلا، فرحلا بالفعل وتركاه وحيدا.

وفي خط درامي مواز، يقرر عزت أن يدعو “ناي” إلى العشاء بطريقة غير مباشرة، فيترك لها رسالة أمام منزلها دون أن يكشف هويتها، تذهب “ناي" إلى العشاء معتقدة أن “آسر” هو من دعاها، لكنها تفاجأ بأن “عزت” هو صاحب الدعوة، وهناك، يبوح لها برغبته في أن يراها بالمظهر الذي تظهر فيه أمام “آسر”.

وتصل الأحداث إلى ذروتها مع نهاية الحلقة، حين يصل “راغب” إلى “حياة” ويقدم لها عقد الياقوت، وتتظاهر “حياة” بالسعادة وتستقبل هديته بابتسامة، لكنها تفاجئه بمعلومة تقلب الموازين والمشاعر، حين تخبره أن “جاد” ليس ابنه كما يظن، بل هو ابن “مجد”.

 

أبطال مسلسل آسر 

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

 

قصة مسلسل آسر 

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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مسلسل آسر الحلقة 31 مسلسل آسر الفنان باسل خياط الفن

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