بالأرقام، ارتفاع تراخيص السيارات النقل خلال شهر أبريل

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي أعداد السيارات النقل التي تم ترخيصها في شهر أبريل الماضي والتي وصل عددها نحو 1.881 سيارة على عكس العام الماضي من نفس الشهر وبلغ إجمالي تراخيص نحو 1.993 سيارة.





مبيعات النقل وفق موديل السنة في مصر

ووفق لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، تقسيم مبيعات النقل وفق موديل السنة كالتالي:



تم تراخيص موديلات 2025 بعدد 1.438 سيارة.

بلغ إجمالي تراخيص موديلات 2024 نحو 176 سيارة.

بلغ إجمالي تراخيص موديل 2023 بعدد 68 سيارة.

بلغ إجمالي تراخيص موديل 2022 بعدد 53 سيارة.

بلغ إجمالي تراخيص موديل 2026 بعدد 4 سيارات.





ترتيب مبيعات شركات النقل في أبريل بمصر

وجاء ترتيب مبيعات شركات النقل في مصر خلال أبريل الماضي كالتالي:



1- سيارات شيفروليه بعدد 1.343 مركبة نقل.

2- سيارات إيسوزو بعدد 94 مركبة.

3- سيارات تويوتا 87 سيارة نقل.

4- سيارات مرسيدس 61 سيارة نقل.

5- سيارات ميتسوبيشي 59 سيارة نقل.





مبيعات الدراجة نارية جديدة في أبريل بمصر

فيما أكد التقرير ترخيص عدد 19.961 ألف دراجة نارية جديدة في أبريل بزيادة عن تراخيص مارس التي بلغت 18.679 ألف مركبة. وتم بيع الدراجات النارية وفق موديل السنة كالتالي:

-بلغ إجمالي تراخيص موديلات 2025 بعدد 14.438 دراجة.

-بلغ إجمالي تراخيص موديلات 2024 بعدد 2.804 دراجات.

-بلغ إجمالي تراخيص موديلات 2023 بعدد 910 دراجات.

-بلغ إجمالي تراخيص موديلات 2022 بعدد 1809 دراجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.