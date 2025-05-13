الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. هل إقرار ضريبة الدمغة بداية للقضاء على نقاط ضعف البورصة؟.. وخبير: الدولة تسعى لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين

انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد التعديلات الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، حيث تتجه النية لاستبدالها بضريبة الدمغة كبديل نهائي.

وكشفت مصادر أن التعديلات الجديدة تخضع حاليًا للمراجعة في مجلس الدولة، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ضمن التعديلات التشريعية المنتظرة.

وكان من المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، في تنفيذ آلية احتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن تعاملات عام 2024، على أن يتم تحصيلها فعليًا خلال موسم الإقرارات الضريبية في مارس/أبريل 2025، من خلال المقاصة كجهة تنفيذية.

لكن مع التوجه الجديد نحو الإلغاء الكامل لضريبة الأرباح الرأسمالية، واستبدالها بضريبة دمغة ثابتة على التعاملات، يبدو أن الحكومة تسعى لتبسيط آليات التحصيل وتقليل الأعباء المحاسبية على المستثمرين، في خطوة من شأنها دعم تنافسية سوق المال المصري.

وأكد خبراء اسواق المال، أن استمرار التصريحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية يضر بالسوق بشكل كبير لافتا إلى أنه لكي نتغلب على مشكلات سوق المال يجب ان نفهم اخطائنا ونهذب هذه الأخطاء لنحولها من نقاط ضعف إلى نقاط قوة.

وأشار الخبراء الى أننا في حاجة الي اجتذاب رأس المال الأجنبي وأن يكون هذا المال ليس عبئا على الدين القومي ويزيد الاعباء على الموازنة المصرية.

ضريبة الأرباح الرأسمالية تضر بالسوق بشكل كبير

قال محمد دشناوي خبير اسواق المال، أن استمرار التصريحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية يضر بالسوق بشكل كبير لافتا إلى أنه لكي نتغلب على مشكلات سوق المال يجب ان نفهم اخطائنا ونهذب هذه الأخطاء لنحولها من نقاط ضعف إلى نقاط قوة.

ولفت إلى أن الحكومة في تعاملها مع البورصة المصرية في الفترة الماضية كان يتم بشكل به استخفاف وعدم إدراك لاهميتها لافتا إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم النظر الي البورصة بصورة سطحية بسبب ضعف نسبة مشاركتها في الاقتصاد وضعف تمثيلها في الناتج المحلي الإجمالي.

اجتذاب رأس المال الأجنبي

وقال: " نحن في حاجة الي اجتذاب رأس المال الاجنبي وان يكون هذا المال ليس عبئا على الدين القومي ويزيد الاعباء على الموازنة المصرية وكل ماسبق لا يتوفر الا في بورصة قوية تجتذب هذه الاستثمارات وتستطيع خلق قنوات تدفعهم للتدفق في القنوات الأكثر ربحية وقواعد راسخة بعيدا عن المضاربات وخلق الفقاعات المتتالية.

البورصة النشطة تشجع على الادخار للمستثمر المحلي

وتابع: ان البورصة النشطة تشجع على الادخار للمستثمر المحلي وتساعد على توجيه المدخرات الي الاستثمار الانتاجي وتشجيع رواد الأعمال على رفع كفاءة الاستثمارات ويجب ان تدرك الحكومة ان البورصات القوية أصبحت امر ضروري وحيوي حتي في الاقتصاديات الاشتراكية.

وأشار إلى إنه لرفع كفاءة البورصة المصرية وتنشيطها لابد من حل اسباب ازماتها المزمنة والتى من بينها ضريبة الأرباح الرأسمالية التى ظلت على مدى السنوات الماضية صداع في رأس مستثمري البورصة، وكانت اداة تهديد يستخدمها مثيري الشائعات حول العودة لتطبيقها أو استبدالها بضريبة الدمغة لذلك نحن نحتاج الي مشروع قومي يستهدف خلق سوق مفتوح لا تحركة الغرائز واستسهال المضاربات ولا تؤثر عليه الفقاعات.

السوق المالي يتأثر بأي قرارات اقتصادية

قال محمود شكري خبير أسواق المال: بطبيعة الحال فإن سوق المال هو أكثر الأسواق حساسية من حيث سرعة الاستجابة للأحداث السياسية والقرارات الاقتصادية، وبوجه عام فإن السوق المالي سرعان ما يتأثر بأي قرارات اقتصادية، خاصة أنه يسيطر على البورصة المصرية نحو 70 % من متعاملين على الأفراد، وبالتالي تتأثر سريعا سلبا كما تتأثر إيجابا، ويغلب الخوف أو ما يسمي بالذعر البيعي عند حدوث أيا من الأحداث أو القرارات السلبية .

وأضاف أن المستثمرين يخشون على مدخراتهم من أي أحداث سلبية، وذلك لما يتصف به سوق المال من سرعة تنفيذ قرار التخارج لرؤوس الأموال عن غيره من الأسواق بالاتجاه البيعي المتسارع، ويكون لذلك اثر كبير علي هبوط الأسعار بشكل حاد.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات الأخيرة ترددت شائعات كثيرة عن اعتزام الحكومة تحصيل ضرائب أرباح رأسمالية على المتعاملين، وكان لهذه الأخبار تأثير كبير بشكل سلبي على الاتجاه البيعي الجماعي، خاصة من الأفراد فضلا عن تحفظ المؤسسات لاختلاف ايديولوجية التعامل مع الأزمات والاخبار والتحفظ في البيع والشراء وفق سياسات يضعها لجان الصناديق والمؤسسات المالية، لذلك فإنه في حال توجه وزارة المالية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتطبيق ضريبة الدمغة فإنها ستدعم السوق بشكل كبير ويجب الإسراع في التنفيذ لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

تجدر الاشارة الى أن وزير الاستثمار والتجارة حسن الخطيب كان قد صرح في سبتمبر الماضي بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، مشيرا الى أن ضريبة الدمغة التي ستُفرض ستكون "بنسبة قليلة"، واصفًا إياها بأنها "أكثر ملاءمة للسوق، وأقل تأثيرًا على المستثمرين عند تحصيلها من صافي الربح النقدي، كما أنها ستسهم في تحقيق إيرادات ضريبية جيدة للدولة"، وفي عام 2013 ، بدأت مصر في تحصيل ضريبة الدمغة، وجمعت في العام الأول 350 مليون جنيه، حين كانت قيمة تداولات السوق لا تتجاوز 500 مليون جنيه يوميًا، وجمعت عند إعادة تطبيقها في أعوام 2017 و2018 و2019، نحو 354 مليونًا و583 مليونًا و729 مليون جنيه على التوالي.

وتأتي تلك الخطوة وسط تباطؤ تخارج الدولة من شركات مدرجة عدة في إطار برنامج الطروحات، وذلك نتيجة "عدم تلقي عروض بأسعار عادلة"، وفقًا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، سابقا، حيث اتجهت مصر مؤخرًا إلى سوق الأسهم للإسراع بوتيرة بيع شركات حكومية، سعيًا للحصول على تقييمات مُرضية، حيث جمع "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري، ما يصل إلى 4.6 مليار جنيه (92.14 مليون دولار) جراء طرح 30% من أسهمه ديسمبر الماضي.

وقبل أن تلغي الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في عام 2021، كانت قد اتخذت خطوة تمهيدية بتخفيض نسبتها بشكل كبير، إذ تم تحديدها عند 1.25 في الألف على كل من البائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم.

وشمل هذا التخفيض جميع عمليات بيع الأوراق المالية، سواء كانت أوراقًا مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك على إجمالي قيمة العملية دون السماح بخصم أي تكاليف، في محاولة لتقليل الأعباء على المستثمرين ودعم حركة التداول في السوق.

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