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اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه في ختام التعاملات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام  تعاملات اليوم الإثنين وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.246 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 31577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 14147 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 9435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12767 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3269 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة.

 

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