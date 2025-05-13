تقديم المدرسة اليابانية 2025، الخطوات والشروط والمواعيد

تقديم المدرسة اليابانية 2025، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور، عبر محركات البحث المختلفة عن خطوات وشروط ومواعيد التقديم في المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للمرحلة الثانية، بداية من الإثنين الموافق 12 مايو ولمدة 30 يوما.

واستكمالا للخدمات التي تحرص بوابة فيتو على تقديمها لجميع متابعيها من الطلاب وأولياء الأمور ننشر الخطوات والشروط والمواعيد لـ تقديم المدرسة اليابانية 2025.

شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية

تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل وسيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول والثاني فقط بكل المدارس فقط.



يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.



يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

التنسيق الأول (بشكل مبدئي): بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه ليتم ترتيب المتقدمين وفق الأكبر سنًا.



التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن

جدول السن:

لا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية وذلك بناء على القرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩ المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.

لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩.

5. فى حال تواجد مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس ولا يحق لولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وكذلك حال القبول لا يسمح بالنقل بين مدارس النطاق الواحد تحت أي مسمى نهائيًا.

6. بعد قبول الملف بالمدرسة المختارة وقيد التلميذ بها، لا يتم قبول أي طلبات للتحويل لمدرسة يابانية أخرى وفى حال التقدم بطلب يتم رفضه بشكل نهائي. ويحق لولي الأمر التقدم على أي مدرسة أخرى بعد نهاية العام الأول من القيد بمدرسة مصرية يابانية وذلك على منصة التقدم ويكون القبول وفق ذات الإجراءات السابق الإشارة إليها فى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المتقدم إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.

7. يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك على مسؤولية ولى الأمر حيث أن اليوم الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية يوم كامل من الساعة 7.30 صباحًا وحتى 3.30 مساءً وقابل للزيادة وفق أعباء تطبيق أنشطة التوكاتسو.

وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولي الأمر الاعتراض عليها نظرًا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس واختيار ولى الأمر للانضمام للمنظومة.

8. تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرًا لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسو بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس ويلتزم بذلك ولى الأمر في حضور نجله إلى المدرسة في المواعيد المحددة ولا يسمح بأى استثناء تنفيذًا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولي الأمر.

9. وحرصًا من الوحدة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولي الأمر التقدم ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة بوزارة التربية والتعليم وليس بوحدة إدارة المدارس وذلك لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن. وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكتروني سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة بالوزارة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

10. لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب إلا في حالات خاصة جدًا ولمدارس محددة وفق القواعد ولا يتم تقديم وجبات غذائية نهائيًا من خلال المدارس المصرية اليابانية.

11. سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله استمارة التقدم الالكترونية، وبمجرد التوقيع على الإقرار يعتبر ولى الأمر موافقة على لائحة العمل الداخلي للمدرسة، وفى حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الإسم التالى، وسوف يشمل هذا الإقرار ما يلى:

موافقة ولى الأمر على تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.

موافقة ولى الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة شاملة الكود الأخلاقي والكود السلوكي وكود الزى المدرسى وكود المظهر العام للطلاب وذلك حفاظًا على منظومة العمل بالمدارس وفلسفة أنشطة التوكاتسو.

موافقة ولى الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة في هذا الشأن.

موافقة ولى الأمر على سداد مقدم المصروفات والمصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميًا علمًا بأنه توجد أكثر من منظومة لتسهيل سداد المصروفات لدى المدرسة لولى الأمر إختيار ما يناسبه منها.

12. في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكتروني للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر وفى حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة الرسمية، سيتم رفض الملف والانتقال للطفل التالي في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدارس ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالى.

13. في حال فتح باب التقدم لمراحل تعليمية أعلى من المستوى الأول لرياض الأطفال، يشترط موافاة المدرسة ببيان قيد معتمد بخاتم النسر من الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة المقيد بها التلميذ يفيد بقيد التلميذ بها بشرط أن تكون المدرسة رسمية لغات أو خاصة لغات أو عائد من الخارج بإفادة معتمدة بخدمة تعليمية لغات معتمدة من جهات الاختصاص لاعتماد الشهادات من خارج مصر. وتعتبر أي إفادة مخالفة لذلك هي والعدم سواء. ثالثا: قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية:

يجب التأكد من ملئ كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

يجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الإسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان أخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أى مدرسة لأخرى تحت أى مسمى أو لأى سبب إلا بتقديم جديد فى المواعيد المحددة على منصة التقدم الإلكترونية.

أن يكون البريد الالكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

يجب أن يتم تسجيل رقم هاتف محمول صحيح ومملوك لصاحب الطلب للتواصل من خلاله وفى حال عدم صحة الرقم أو عدم إمكانية التواصل عليه تكون المسئولية على ولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدرسة.

أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

يجب أن يراعى ولي الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائيًا ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الأخر الذي يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولي الأمر الحق في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها.

تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.



يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الالتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن تقبله المدرسة ويكون القبول النهائي كشرط أساسى هو اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة وتوافر الأماكن المتاحة وفق خطة الكثافة المقررة لكل مدرسة ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

مسئولية نقل الملف الإلكتروني للطفل مسؤولية كاملة على ولي الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه ١٥ يوم (فقط خمسة عشر يومًا) من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظرًا لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة الإقرارات التى تحددها المدرسة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026، في ١١ مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من سبتمبر 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس إلى ٦٩ مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة التقديم في عدد من المدارس القائمة التي لا تزال تضم أماكن شاغرة.

وجاء ذلك في إطار النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية ضمن الرؤية الشاملة للدولة لتطوير منظومة التعليم المصري.

المدارس المصرية اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق لتلبي طموحات الأسر المصرية

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، ويستمر لمدة 30 يومًا من خلال الموقع الإلكتروني:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg

ويشمل التقديم الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) وحتى الصف الثالث الابتدائي.

ونوهت الوزارة بأن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة مدارس بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع - الكرما سيتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.