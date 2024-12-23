موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025

أعلنت الصفحة الرسمية لـ المدارس المصرية اليابانية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن فتح باب التقديم للطلاب للعام الدراسي الجديد 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

1- تقدم طلبات الالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.



2- يكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.



3- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

المدارس المصرية اليابانية

المدارس المصرية اليابانية

4- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024، بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:

التنسيق الأول: بعد إغلاق باب التقدم سيتم ترتيب الأطفال بناء على أكبر طفل تقدم للمرحلة وفق جدول الأعمار أدناه.

التنسيق الثاني (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن.

5-لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة لمخالفة ذلك للقرار الوزاري ١٧١ لسنة ٢٠١٩

فى حال وجود مدرستين أو أكثر فى نطاق جغرافى واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس وليس من حق ولى الأمر الاعتراض على هذه القاعدة وبعد قبول الملف بالمدرسة المختارة، لا يجوز التحويل لمدرسة يابانية أخرى تحت أي مسمى قبل قيد التلميذ بالمدرسة لمدة عام دراسي كامل ولا يتم النظر في أي طلب قبل نهاية العام الدراسى وفى حال توافر مكان شاغر بالمدرسة المنقول إليها واتباع كافة الإجراءات المتبعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعلى مسئولية ولى الأمر.

6- يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر.

7- تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظرًا لطبيعة جدول اليوم الدراسي المطول بالمدارس لضمان تطبيق المجموعة الكاملة من أنشطة التوكاتسوا بموجب قرار من وحدة إدارة المدارس.

8- وحرصًا من الوحدة على تقديم أفضل خدمة تعليمية ممكنة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى من ولى الأمر التقدم ورقيًا للمدرسة، في المواعيد المعلن عنها فقط، بكافة المستندات المطلوبة شاملة التقارير الطبية اللازمة للحالة حتى يتم دراستها وعرضها على لجنة مختصة لدراسة هذه الأوراق وطلب أي مستندات أخرى وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقررة فى هذا الشأن. وفى حالة عدم إفصاح ولى الأمر عن الحالة الصحية لإبنه بعد التقدم الإلكتروني سيتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات للبت في صحة الالتحاق من عدمه.

9- لا يتم تقديم خدمة أتوبيسات توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

10- سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد بالمدارس المصرية اليابانية وكافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله استمارة التقدم الإلكترونية، وفي حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الإسم التالى، وسوف يشمل هذا الإقرار ما يلي:

قبول ولي الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.

قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التي تضعها المدرسة فى هذا الشأن.

سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميًّا.

اطلاعه على اللوائح الخاصة بالطلاب وولي الأمر

11- في حال وجود مشكلة في نقل الملف الإلكتروني للطفل من المدرسة المقيد بها قبل القبول في المدارس المصرية اليابانية تقع المسئولية الكاملة على ولى الأمر وفي حال عدم حل المشكلة في خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة الرسمية، يتم رفض الملف والانتقال للطفل التالي في قائمة الانتظار دون الرجوع لولى الأمر ودون أدنى مسؤولية على المدرسة ولعدم ضياع الفرصة على الطفل التالي.

12- في حال فتح باب التقدم لمراحل تعليمية أعلى من المستوى الأول لرياض الأطفال، يشترط موافاة المدرسة ببيان قيد معتمدة بخاتم النسر من الإدارة المعنية يفيد بقيد التلميذ بمدرسة رسمية لغات أو خاصة لغات أو عائد من الخارج بإفادة معتمدة بهذا الشأن معتمدة من الإدارة التعليمية. وتعتبر أي إفادة مخالفة لذلك هي والعدم سواء.

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