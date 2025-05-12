تخطت الـ 18 ألف، مصاريف المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد وطرق السداد

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور، عبر محركات البحث المختلفة عن رابط التقديم والشروط والمصروفات الخاصة للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للمرحلة الثانية، بداية من اليوم الإثنين ولمدة 30 يوما.

خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية مستمر، ويمكن لجميع الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية للتقديم وهو ما نوضحه خلال السطور التالية:

1- الدخول على موقع المدارس المصرية اليابانية من هنــــا

2- يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة “التقديم والشروط والأحكام” الموجودة في أعلى الصفحة من هنـــــا

3- ثم يقوم ولي الأمر بوضع علامة “صح” على “أوافق على جميع الشروط والأحكام” ثم الضغط على التقديم للمدارس من هنــــــا

4- بعد الضغط على التقديم للمدارس ستظهر صفحة تسجيل البيانات من هنـــــا

5- يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطفل واستكمال باقي البيانات المطلوبة ثم الضغط على “التالي” للاستكمال التقديم

قواعد سداد المصروفات الدراسية بالمدارس المصرية اليابانية



في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2025-2026 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى:

السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى.

السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر

متاح سداد الأقساط بطرق ووسائل مختلفة.

دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير).

قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2025-2026، سيكون على النحو التالى:

مصروفات المدارس المصرية اليابانية

قيمة المصرفات هى ١٨٦٥٠ جنيه ( ثمانية عشر الفا وستمائة وخمسون جنيه مصرى فقط لا غير غير شاملة الزى المدرسى والكتب الدراسية.).

يتم صدور قرار وزاري خاص بتنظيم قواعد وإجراءات وتسعير الكتب الدراسية لمنظومة المناهج الجديدة وسيتم إخطار ولى الأمر بذلك بشكل رسمي في حينه.

قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة (المستوى الأول رياض الأطفال، الصف الأول والرابع الابتدائى، الصف الأول الإعدادى) والمستجدين بكل الصفوف وهي قيمة إضافية على قيمة المصروفات الدراسية.



بالنسبة لاسترداد المصروفات بناء على المادة ٣٢ من القرار الوزاري رقم ٤٢٠ يبدأ العام الدراسي في الأول من سبتمبر من ذات العام لذا يتم تطبيق القواعد الآتية:

إذا كان طلب الاسترداد قبل الأول من سبتمبر لا يتم خصم أي مبالغ مالية.

إذا كان طلب الاسترداد في الأول من سبتمبر أو بعد هذا التاريخ الي قبل بداية الدراسة بيوم واحد يتم خصم ١٠% من القسط الأول

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الدراسة يتم خصم القسط الأول بالكامل.

إذا كان طلب الاسترداد بعد بدء الفصل الدراسي الثاني يستحق على ولى الأمر كامل المصروفات.

يحق لوحدة المدارس المصرية اليابانية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالمصروفات حال عدم سدادها.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026، في ١١ مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من سبتمبر 2025، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المدارس إلى ٦٩ مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة التقديم في عدد من المدارس القائمة التي لا تزال تضم أماكن شاغرة.

وجاء ذلك في إطار النجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية ضمن الرؤية الشاملة للدولة لتطوير منظومة التعليم المصري.

المدارس المصرية اليابانية تصل إلى قلب القاهرة في توسع غير مسبوق لتلبي طموحات الأسر المصرية

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح عدد من هذه المدارس في قلب القاهرة يمثل مرحلة جديدة وقفزة نوعية في المشروع، تعكس التوسع المدروس لهذا النموذج التعليمي المتميز في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلبية للطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ من اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، ويستمر لمدة 30 يومًا من خلال الموقع الإلكتروني:

‏https://ejs4students.moe.gov.eg

ويشمل التقديم الصفوف من رياض الأطفال المستوى الأول (KG1) وحتى الصف الثالث الابتدائي.

ونوهت الوزارة عن أن قائمة المدارس الجديدة تشمل مدرسة دمياط الجديدة 2 بمحافظة دمياط، ومدرسة منيا القمح بالشرقية، ومدرسة جهينة بسوهاج، وبالقاهرة مدارس بدر، والعباسية، والسيدة زينب، والقصر العيني، وروض الفرج، وغمرة، والزيتون 2، والتجمع-الكرما سيتي.

وجدير بالذكر أن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تستند إلى أنشطة “التوكاتسو”، وهي مجموعة من الأنشطة التربوية اليابانية التي تركز على تنمية مهارات الحياة لدى الطالب، وتعزيز الانضباط الذاتي، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، بما ينعكس على بناء شخصية متوازنة ومواطن فاعل في المجتمع.

وتتميز هذه المدارس ببيئة تعليمية متكاملة، تشمل فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل، ومساحات مخصصة للأنشطة التفاعلية، مع اعتماد منهج تربوي يضع الطالب في قلب العملية التعليمية، ويمنح المعلم دورًا قياديًا في التوجيه والإشراف.

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