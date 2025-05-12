فان دايك ردا على هجوم جمهور ليفربول ضد أرنولد: وضعنا أنا ومحمد صلاح مختلف

دافع فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، عن زميله ترينت ألكسندر أرنولد بعد صافرات الاستهجان ضده من الجماهير، خلال مباراة الأمس ضد أرسنال، التي انتهت بالتعادل 2/2 على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وشارك ترينت ألكسندر أرنولد كبديل في تلك المباراة، حيث تعرض لصافرات استهجان من قِبل جماهير ليفربول عند دخوله، وذلك بعد أيام من إعلان رحيله عن صفوف ليفربول بعدما قضى 20 عامًا في النادي.

وقال فان دايك، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "نريد الفوز بآخر مباراتين، وبعد صافرة النهاية سنرفع الكأس ونحتفل كما لم نفعل من قبل، ومعنا أرنولد، رحيله لن يؤثر على احتفالاتنا، أعتقد أن المدرب قالها بشكل صحيح إنه لا يمكنك تحديد مشاعر أي شخص تجاه القرار الذي اتخذه من أجله ومن أجل عائلته، لقد حدث رد الفعل، عليه أن يتعامل مع الأمر".

وأضاف: "علينا جميعًا التعامل مع الأمر، نشعر بالحزن الشديد لعدم وجوده معنا العام المقبل، هو لاعب رائع من وجهة نظري، يتمتع بصفات استثنائية ومتميزة رأيناها جميعًا على مدار السنوات السبع الماضية التي قضيتها هنا معه، سنفتقده بالتأكيد عندما يرحل، لكن لا يزال أمامنا مباراتان".

وتابع: "لكل شخص آراء ومراحل مختلفة من مسيرته المهنية، لذلك لا يمكن مقارنة وضعنا أنا ومحمد صلاح بعد التجيديد للنادي، بموقف أرنولد، كنت سعيدًا جدًا بالتوصل في النهاية إلى اتفاق مع النادي، \الجميع يمتلك آراءً مختلفة، هو يشعر بأنه قد خاض كل شيء، وهو ما حدث بالفعل، ويريد تجربة شيء مختلف، أنت تتحدث عن أحد أكبر الأندية على الإطلاق، ريال مدريد، الذي قد ينضم إليه كما قرأت في وسائل الإعلام، تم اتخاذ القرار".

واختتم: "سنفتقده بعد ذلك عندما تُطلق صافرة النهاية، لكن لا يزال أمامنا مباراتان وحفل رفع الكأس والموكب، لذلك هناك الكثير من اللحظات التي يمكننا مشاركتها معًا، وسنرى ما سيحدث".

ليفربول يحدد بديل أرنولد

فيما حدد نادي ليفربول الإنجليزي بديل للاعبه الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، بحسب تقرير صحفي.

أرنولد يقترب من ريال مدريد

وتأكد رحيل أرنولد عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط تكهنات بقرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن الألماني.

وأضاف التقرير أن فريمبونج لديه شرط جزائي في عقده، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، ويحظى كذلك باهتمام برشلونة.

وتألق فريمبونج بشكل واضح مع ليفركوزن، فخلال هذا الموسم، خاض 47 مباراة في جميع المسابقات، حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 12.

أما في الموسم الماضي، فلعب 47 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 12، وكان له دور كبير في الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، في يناير 2021، مقابل 11 مليون يورو.

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