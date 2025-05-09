الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

نجم ليفربول لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول بجائزة لاعب شهر أبريل.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يفوز فيها لاعب أرجنتيني بالجائزة، كما تعد المرة الأولى منذ يناير 2020 حين توج بها سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي.

ماك أليستر 
ماك أليستر 

وبات ماك أليستر ثاني لاعب من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، يفوز بالجائزة هذا العام.

وفاز محمد صلاح بالجائزة مرتين شهري نوفمبر 2024، وفبراير 2025.

وسجل ماك أليستر هدفين أمام فولهام، وتوتنهام هوتسبير وصنع هدف الفوز القاتل للريدز أمام وستهام في اللحظات الأخيرة، وذلك في خمس مباريات مع ليفربول في شهر إبريل.

وتصدر ماك أليستر قائمةً مختصرةً من ثمانية لاعبين بعد دمج تصويت الجمهور مع تصويت لجنة من خبراء كرة القدم.

ويمكن لـ ماك أليستر أن يفوز بجائزتين هذا الشهر، بعدما ترشح هدفه في مرمى فولهام ضمن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في إبريل.

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