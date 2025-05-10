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رياضة

ليفربول يحدد بديل أرنولد من الدوري الألماني

أرنولد، فيتو
أرنولد، فيتو

حدد نادي ليفربول الإنجليزي بديل للاعبه الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، بحسب تقرير صحفي.

 

أرنولد يقترب من ريال مدريد 

وتأكد رحيل أرنولد عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط تكهنات بقرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن الألماني.

وأضاف التقرير أن فريمبونج لديه شرط جزائي في عقده، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، ويحظى كذلك باهتمام برشلونة.

وتألق فريمبونج بشكل واضح مع ليفركوزن، فخلال هذا الموسم، خاض 47 مباراة في جميع المسابقات، حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 12.

أما في الموسم الماضي، فلعب 47 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 12، وكان له دور كبير في الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، في يناير 2021، مقابل 11 مليون يورو.

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