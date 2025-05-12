الداخلية تنظم زيارة لأسر طلبة كلية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

حرصت وزارة الداخلية على تنظيم زيارات لأولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل، للاطلاع على السياسة العقابية الحديثة التى تتوافق مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتسهم فى تأهيل وإصلاح النزلاء لإعادة دمجهم فى المجتمع؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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