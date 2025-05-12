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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 5 قطع سلاح وتنفذ 726 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة  ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما ضبط 5 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت بندقية آلية – 4 فرد محلى – خزينة آلية - عدد من الطلقات وتنفيذ 726 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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