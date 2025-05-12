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رياضة

تشكيل مباراة السنغال ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة

مباراة السنغال ونيجيريا
مباراة السنغال ونيجيريا في ربع نهائي كأس أفريقيا

أعلن سيرين ساليو ضياء المدير الفني لمنتخب السنغال للشباب عن التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء نظيره النيجيري على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في انطلاق منافسات ربع نهائي كأس أفريقيا تحت 20 سنة والذي ينطلق في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.


تشكيل أبطال النسخة الماضية يتكون من:
محمد سيسيكو (16) – تالي ضياء (2) -عثمان كوناتي (3) – عمر سار (5) -  إبراهيما ديالو (17) –أميدو بادجي (11) – عثمان سيك (15) – شيخ تيام (8) – كلايتون دياندي (18) – خليفة ضيوف (20) -  إبراهيم ديانج (9).


أما أليو زوبير المدير الفني لمنتخب نيجيريا فقد قرر بدأ المباراة بتشكيل يضم:
(1) إيفيني هاركورت – (2) أدامو مايجاري – (22) إيمانويل تشوكو - (6) دانييال باميي – (3) أوديناكا أوكورو  - (8) سليمان ألابي  – (7) كلينتون جيفتا – (10) إسحق أيوما – (11) بيديمي أمولي – (13) ديفين أوليسيه – (9) كباروبو أرييهي.


كان "أشبال التيرانجا" قد بلغوا هذا الدور في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من فوز على الكونغو الديمقراطية (2 – 0) وتعادل مع أفريقيا الوسطى (1 – 1) وخسارة أمام غانا (0 – 1) ’ أما "النسور الخضر" فقد جمعوا 5 نقاط منحتهم المركز الثاني في المجموعة الثانية بعد أن استهلوا ظهورهم التاسع عشر في النهائيات بالفوز على تونس (1 – 0) ثم تعادلوا مع المغرب (0 – 0) وكينيا (2 – 2).

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