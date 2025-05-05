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رياضة

منتخب غانا يفوز على السنغال بهدف في كأس إفريقيا للشباب

منتخب غانا تحت 20
منتخب غانا تحت 20 عاما

كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، فاز منتخب غانا على نظيره منتخب السنغال، بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهما، اليوم الإثنين، على ملعب السويس الجديد، في إطار الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

تشكيل غانا ضد السنغال

واختار ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا للشباب التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء نظيره السنغالي.

وقد جاء التشكيل على النحو التالي: جديوس أسياكو (1) - جوزيف أوبوكو (12) – أوفوري مكارثي (3) - داكوستا أنتوي (4) - أرون إسيل (14) - إيمانويل منساه (7) – فينين مارفو (17) – جيري أفري (11) – عبد العزيز عيسى (10) - موسيباو عزيز (19) – لورد أفريفيا (9).

تشكيل السنغال ضد غانا  

أما سيرين ساليو ضياء المدير الفني لمنتخب السنغال للشباب فقد قرر البدء بتشكيل يضم:

 محمد سيسيكو (16) – عثمان كوناتي (3) - إبراهيما ديالو (17) – سيرين ضيوف (4) - بيير ديورفال (14) – لاسانا تراوري (12) - يحيى ديمي (7) –– بابي ديونج (6) – شيخ تيام (8) – مامي فايي (22) - إبراهيم ديينج (9).

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