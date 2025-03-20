10 صور تحبس الأنفاس من كواليس مسلسل “لام شمسية”

مسلسلات رمضان 2025، كشف المخرج كريم الشناوي عن لقطات من كواليس تصوير مسلسل لام شمسية بمشاركة أبطال المسلسل وفي مقدمتهم الفنانة أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين.

مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

قصة مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي والتحرش بــ الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى صادم.

أبطال مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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