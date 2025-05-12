الإثنين 12 مايو 2025
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حوادث

حبس سيدة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء والتعدي على قيم الأسرة

حبس المتهمة
حبس المتهمة

أمرت النيابة العامة بكفر الشيخ، بحبس التيك توكر “ ف.ا”  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه عدة تهم لها تتعلق بـ إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث مشاهد خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم الأسرية الأخلاقية للمجتمع المصري.

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ووجهت لها النيابة تهمًا تتضمن:نشر محتوى إباحي ومشاهد مخلة بالآداب، الإساءة إلى القيم الأسرية والمجتمعية، إنشاء حسابات إلكترونية بقصد ارتكاب جرائم إلكترونية، والتسول الإلكتروني وجمع الأموال من الجمهور بادعاءات كاذبة، ومحاولة كسب التعاطف من خلال بث مباشر مع سيدة مسنة وادعاء الفقر، وحيازة محافظ إلكترونية بغرض تلقي أموال ومساعدات بطرق غير قانونية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة تمتلك شهادة بنكية بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه، إضافة إلى ودائع بقيمة 700 ألف جنيه، وهاتفين محمولين من نوع آيفون وإنفنكس، وعدد من المحافظ الإلكترونية التي أُستخدمت في تلقي الأموال من المتابعين.

وكانت أجهزة الأمن  ألقت القبض على المتهمة بعد رصد بثوث مباشرة عبر تيك توك تظهر فيها بصحبة سيدة مسنة وتدعي الفقر، قبل أن تنتقل لنشر محتوى غير لائق أثار غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهذه السلوكيات التي تسيء إلى المجتمع المصري وعاداته.

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