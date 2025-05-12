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حوادث

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح المؤتمر العربي الـ16 لرؤساء الإعلام الأمني بتونس

الدكتور محمد بن
الدكتور محمد بن علي كومان

يفتتح  الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 مايو 2025م، أعمال المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، وذلك في قاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة التونسية.

ويشارك في هذا الحدث الأمني والإعلامي البارز رؤساء أجهزة الإعلام الأمني وممثلوهم في الدول العربية، إلى جانب اتحاد إذاعات الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بما يعكس أهمية التعاون العربي في مجالات الإعلام والأمن ومكافحة الجريمة.

 

قضايا محورية على طاولة النقاش

يتناول المؤتمر في جدول أعماله عدة قضايا استراتيجية، من أبرزها:

دور الإعلام الأمني في تعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في العصر الرقمي.

إمكانيات وتحديات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام الأمني.

استعراض تجارب عربية رائدة في توظيف الإعلام لمكافحة الإرهاب والتوعية بمخاطر المخدرات.

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ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق الإعلامي الأمني العربي ومواكبة التحولات التقنية والرقمية، بما يخدم جهود الأجهزة الأمنية في حماية المجتمعات العربية من التهديدات.

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