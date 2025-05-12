اتحاد مستأجري مصر: دفعنا دم قلبنا خلوات وهدفنا تحقيق السلم الاجتماعي

أكد شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، أن المستأجرين ليس لهم مطالب فئوية، قائلا: لكن جئنا دفاعا عن السلم الاجتماعي، ومتمسكين بالأحكام الدستورية العليا الصادرة في شأن قانون الإيجار القديم.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



أحكام المحكمة الدستورية العليا تلزم باستمرار المستأجرين

وأكد ممثل المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، ملزم للأفراد والمؤسسات.

أحكام دستورية كثيرة صدرت بشأن الإيجار القديم

وقال: "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين أن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، مؤكدا أن المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية.

تحرير العلاقة الإيجارية يعرض قانون الإيجار القديم لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا

ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد، قائلا: "مش جايين نتكلم عنها هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض وكل هذا الكلام لن نتصدى له المحكمة حكمت بجيل واحد ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لعقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

إعفاءات حصل عليها الملاك قبل تأجير الوحدات

وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، بينها دعم في مواد البناء، وكذلك منصوص في تراخيص البناء، أنها للإيجار وليس التمليك.

حصول الملاك على خلوات كبيرة من المستأجرين

ولفت ممثل المستأجرين، كذلك إلى حصول الملاك على خلوات من المستأجرين، قائلا: الخلوات كانت مجرمة قانونا، وتم ورفع التجريم عام ١٩٨١ وأصبح اسمها مقدم.

المحكمة الدستورية قلصت عقود الامتداد

وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد، وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت تعطي الحياة، حتى وصلت لجيل واحد وأبقت عليه المحكمة.

وقال مؤسس اتحاد مستأجري مصر: "المستأجر دفع دم قلبه في بداية حياته، ما أجيش النهارده أعمله صندوق وأقوله هدعمك".



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