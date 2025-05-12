مؤسس اتحاد مستأجري مصر يستشهد بآية قرآنية تثير اعتراض النواب أثناء مناقشة الإيجار القديم

اعترض المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على استشهاد ممثل المستأجرين بآية من سورة الأنعام، مؤكدين أنه استشهاد في غير محله.

اجتماع مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وبدأ شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، كلمته خلال اجتماع مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ".

الاستشهاد بالآية القرآنية في غير محله

من جانبه تدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رافضا الاستشهاد بهذه الآية القرآنية، مؤكدا أنه استشهاد في غير محله.

فيما عقب ممثل المستأجرين، قائلا: “الدستور نص في المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأنا استشهد بما آراه”.

اعتراضات المستأجرين على تعديل قانون الإيجار القديم

فيما اعترض النواب المشاركون في الاجتماع، على طريقة حديث ممثل المستأجرين، ليتدخل رئيس اللجنة، موجها حديثه للجعار، قائلا: “عليك أن تأخذ النواب في صفك، لأن الأعضاء هما أصحاب القرار في التصويت على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم”.

وفي كلمته تناول ممثل المستأجرين في اجتماع لجنة الإسكان، بعض القواعد التي تقر بحق المستأجرين دون طردهم.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات.

موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

منح المستأجرين حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم.

من جانبه تدخل النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، قائلا: "شكرا يا حكومة".

فيما رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "العفو يا تجمع".

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