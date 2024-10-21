الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب التمريض: هجرة الكفاءات الطبية لن تتوقف

د.كوثر محمود، فيتو
د.كوثر محمود، فيتو

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربي، أن هجرة الكفاءات الصحية لن تتوقف، ولكن ينبغي استثمارها بشكل فعال، مشددة على أهمية وضع سياسة موحدة على مستوى الدول العربية للحفاظ على تلك الكفاءات.

سبل الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة لدعم وتطوير خدمات ونظم الرعاية الصحية


جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "سبل الاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة لدعم وتطوير خدمات ونظم الرعاية الصحية في الدول العربية"، ضمن فعاليات المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى التجربة الفلبينية التي تعتمد على خطة ممنهجة للهجرة المقننة، حيث تقوم الفلبين بتصدير 10 آلاف ممرض سنويًا إلى دول العالم كجزء من خطة اقتصادية تستند إلى العدد الكبير من خريجي التمريض، مما يجعلها مصدر دخل قومي، وتكون هذه الهجرة مؤقتة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الصحة يبحث دعم برامج تنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

كما أوضحت أن أسباب هجرة الكفاءات الصحية غالبًا ما ترتبط بالسعي لتحسين الأوضاع المالية والتعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى البحث عن بيئة عمل ملائمة.


وشددت على ضرورة وضع حلول استراتيجية للاستفادة من هجرة الكفاءات، مؤكدة أن البورد المصري يمثل فرصة ذهبية لتنظيم تحرك الكوادر الصحية المهاجرة بشكل منهجي داخل الدول العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورد المصرى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض الصحية العربية كوثر محمود نقيب التمريض نقيب التمريض

مواد متعلقة

وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الصحة يبحث دعم برامج تنظيم الأسرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

اتحاد الكرة يتعاون مع وزارة الصحة لمنع التلاعب في أعمار اللاعبين

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

من بشتيل إلى أسوان، توافد السياح على القطارات لحضور تعامد الشمس على تمثال رمسيس (صور)

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية