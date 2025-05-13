بعد التعديلات الجديدة، شروط مزاولة مهنة الصيدلة وفق القانون

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات جديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يقر اشتراطات جديدة لمزاولة المهنة بعد الحصول على سنة تدريب إجباري مع فصله عن درجة البكالوريوس.

ويأتي مشروع القانون الذي أقره البرلمان نهئايا، في ضوء ما فرضه الواقع من ضرورة مواكبة نظام التعليم الصيدلي في مصر للأنظمة العالمية، خاصة أن أغلب الدول المتقدمة في المجال تشترط قضاء فترة تدريب عملي بعد التخرج كجزء أساسي من شروط مزاولة المهنة.



سنة تدريب إجباري

التعديل يتضمن التأكيد على أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سنة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتًا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.





بكالوريوس الصيدلة فارم دى إجباري

التعديلات تنص على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها، اعتبارًا من خريجي العام الدراسي 2025 وأن يكون قد أمضى التدريب الإجباري لمدة سنة، ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الفرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

كما يقيد بالسجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من كان حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدريب الإجباري المشار إليه.

مكافأة لا تقل عن ٢٥٠٠ جنيه.

التدريب الإجباري بمكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه

وبموجب التعديل الجديد، يمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية بما لا يقل عن 2500 جنيه، ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وبعد موافقة وزير المالية.



شروط مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة البرلمان نهائيا

ويمكن تلخيص مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة فيما يلي:

لا يُسمح بمزاولة المهنة إلا للحاصلين على بكالوريوس الصيدلة وبعد تدريب إجباري لمدة سنة

يشترط اجتياز سنة تدريب عملي في مستشفيات أو مؤسسات معتمدة تحت إشراف متخصصين.

التدريب لم يعد جزءًا من سنوات الدراسية ويأتي بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

يمنح خريج بكالريوس صيدلة خلال سنة التدريب مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه.

يطبق القيد على دفعة 2019/ 2020 وأمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل الدرجة.

من حصل على بكالوريوس الصيدلة التقليدي يُسمح له بالقيد دون شرط التدريب الإجباري.

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