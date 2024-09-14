السبت 14 سبتمبر 2024
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فتح باب التقدم لبرنامج بكالوريوس الصيدلة بالساعات المعتمدة في سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

 أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه تم فتح باب التقدم لبرنامجي بكالوريوس الصيدلة " Pharm D، وبرنامجpharm D صيدلة إكلينكية"، بكلية الصيدلة، وذلك بنظام الساعات المعتمدة الذي يسمح للطالب باختيار عدد المواد والساعات التي يقوم بدراستها خلال الفصل الدراسي الواحد، بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

 

٥ سنوات دراسية ببرنامجي فارم دي بصيدلة إكلينيكية بنظام الساعات المعتمدة بصيدلة سوهاج

 وأوضح النعماني أن مدة الدراسة بكل برنامج خمس سنوات دراسية وسنة تدريب متقدم (إمتياز)، حيث تشمل المرحلة الأولى تدريس العلوم الأساسية العامة والعلوم الأساسية الصيدلية والطبية، أما المرحلة النهائية تحتوي على تدريس العلوم الصيدلية والإكلينيكية، وعلى تدريب ميداني أولي بالصيدليات الأهلية أوالحكومية أو صيدليات المستشفيات لمدة ١٠٠ ساعة تدريب فعلية، موضحًا أن سنة الإمتياز تتضمن التدريب بشكل دوري تناوبي في مجالات الممارسات الصيدلية المختلفة (التصنيع الدوائي- الرقابة والتنظيم الدوائي)، 

 

 بالإضافة إلى دورة تدريبية واحدة في مجال الصيدلة الإكلينيكية، كما يقدم الطالب مشروع تخرج في تخصص معين ثم تصميم البرنامج، بحيث يسمح للخريج ممارسة مهنة الصيدلة في أي من مجالات العمل الصيدلي، مضيفًا أنه يمكن للطالب ايضًا من خلال المقررات الاختيارية في المراحل النهائية للبرنامج ومن خلال مجال التدريب ومشروع التخرج التركيز في التخصص الذي يرغب العمل به بعد التخرج.

وأكد الدكتور علام محمد عبدالمنعم القائم بعمل عميد الكلية على أن برنامج فارم دي بهتم بتخريج صيدلي متميز مؤهل للعمل بالصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية، والعمل في مجال الإعلام والتسويق والبحوث والجامعات، إلى جانب  التركيز على دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض بداخل المستشفيات وخارجها من خلال تثقيف وتقديم المشورة للأفراد والمجتمعات، لتحسين النتائج العلاجية والحد من الإصابة بالأمراض، مع مراعاة أن يمارس المهنة بمسئولياتها محترمًا قوانينها وأخلاقياتها، واحترام حقوق المرضى.

وذكر الدكتور محمد صلاح الدين أحمد  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الصيدلة الإكلينيكية هو برنامج ساعات معتمدة خاص يهدف إلى تخريج صيدلي إكلينيكي ملم بكافة متطلبات المهنة وبأحدث فروع علم الصيدلة الإكلينيكية، حيث يؤهل الخريج للمشاركة الفعالة في منظومة الرعاية الصحية، على أن يعمل الصيدلي الإكلينيكي مباشرة مع الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي للتأكد أن الأدوية التي يتم تقديمها للمريض يكون لها أفضل تأثير على صحته، مما يساهم في تنسيق الرعاية الصحية التي تقدم للمرضى.

 وأشار الدكتور مصطفي عمر ابو العز مدير وحدة IT وأمين وحدة تدريب طلاب الامتياز بالكلية، إلى أن البرنامجان يهدفان إلى إعداد صيدلي يستخدم البيانات التي تستند على الدلائل لتقديم المستحضرات الصيدلية المعاصرة والخدمات الصيدلية، بالإضافة إلى أن يكون متمكنًا من مهارات التواصل الفعال والقيادة والإدارة وريادة الأعمال، وكذلك  تخريج صيدلي يعمل كمتعلم مدى الحياة بهدف التنمية المهنية المستدامة، حيث  يظهر القدرة على مهارات تقييم الأداء والتقييم الذاتي مع زيادة القدرة التنافسية لخريجي البرنامج على المستوى الإقليمي من خلال البرامج الدراسية والتدريبية. 

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