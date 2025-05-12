بعد تنازل الأب، المؤبد للمتهم بقتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية (فيديو)

قررت محكمة استئناف المنصورة حبس المتهم بقتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بقرية طنيخ التابعة لمركز نبروه في محافظة الدقهلية بالمؤبد، وذلك بعد تنازل الأب عن الحق المدني.

بعد تنازل الأب....المؤبد للمتهم بقتل شقيقه داخل مزرعة مواشي بالدقهلية

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحي الدين محمد الكناني، وأحمد عز الدين عواض، وسكرتارية أحمد كمال، عصام أباظة، محمود عبد الكريم.

قرار إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكان قد أحال المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم هاني أبو الفتوح إبراهيم محمد، 44 عامًا، إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم 17073 لسنة 2022 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2023 كلي جنوب المنصورة، لاتهامه بقتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار داخل مزرعة مواشي بدائرة المركز.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل شقيقه، وأعد لهذا الغرض أداة "شومة"، وتوجه إلى غرفة المبيت داخل المزرعة التي يعملان بها، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا على الرأس والوجه، ما أسفر عن إصابات قاتلة أودت بحياته في الحال، وفقًا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

وأوضحت النيابة أن المتهم كان بحوزته جوهر مخدر "حشيش" بقصد التعاطي، كما أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

تفاصيل جريمة قتل شخص علي يد شقيقه

وترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طلخا من عبد الحكيم محمد حامد قاسم، 63 عامًا، صاحب مزرعة مواشي ومقيم بعزبة النور – قرية كفر العرب، أفاد خلاله بقيام أحد عمال المزرعة، ويدعى هاني أبو الفتوح، بالتعدي على شقيقه خالد أبو الفتوح، 46 عامًا، العامل بالمزرعة، أثناء نومه داخل غرفة المبيت، مستخدمًا شومة، ما أدى إلى تهشم رأسه ووفاته على الفور، ثم فر المتهم هاربًا باتجاه محل إقامته في قرية طنيخ – مركز نبروه.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين من معاينة الجثة وجود تهشم في الرأس والجبهة، وكان المجني عليه يرتدي تيشيرت أزرق وبنطال ترينج كحلي. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الدولي بالمنصورة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

المتهم ارتكب جنايتي القتل العمد وإحراز جوهر مخدر

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جنايتي القتل العمد وإحراز جوهر مخدر، بالإضافة إلى حيازة أداة تستخدم في الاعتداء دون مبرر قانوني، وذلك وفقًا لنصوص المواد 230 و231 من قانون العقوبات، والقوانين المنظمة لمكافحة المخدرات والأسلحة البيضاء.

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