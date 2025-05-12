الجامعة الألمانية بالقاهرة تهنئ الدكتور محمود ممتاز لاختياره عضوا بمجلس شبكة المنافسة الدولية

هنأت الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة الاحتكارية، وأحد خريجي الجامعة، لاختياره عضوا بالمجلس المسير لشبكة المنافسة الدولية ICN Steering Committee بالإجماع، كأول عربي يتم انتخابه لهذا المنصب.

جاء إعلان أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز بالإجماع لعضوية المجلس على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الرابع والعشرين للشبكة، والمقام في مدينة إدنبرة - إسكتلندا، بالمملكة المتحدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري.

وقالت الجامعة إنه فى هذه المناسبة، التي تتقلدّ فيها أول شخصية مصرية عربية تلك العضوية لا يسع أسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة إلا تهنئته بهذا المنصب الرفيع الذى تقلده، متمنين له دوام النجاح والتفوق في القيام بالمهام الجديدة المُسندة إليه.

السيرة الذاتية للدكتور محمد ممتاز

حصل ممتاز على درجة الدكتوراه في قانون واقتصاد المنافسة من كلية القانون بجامعة هامبورج بألمانيا، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من الجامعة الألمانية بالقاهرة، ودبلومة التسويق من كلية شارترد بالمملكة المتحدة، وهو بالأساس حاصل على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

ويعد آخر منصب تقلده ممتاز، قبل أن يصبح رئيسا لـجهاز حماية المنافسة الاحتكارية،هو مسئول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي بمقره الرئيسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية حيث كان مسؤولا عن عدة ملفات تخص حماية المنافسة وتنمية القطاع الخاص والمنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا منذ أغسطس 2018.

ويعد ممتاز أحد مؤسسي جهاز حماية المنافسة المصري؛ إذ إنه عمل بالجهاز من بداياته، وآخر منصب شغله هو مدير إدارة سياسات المنافسة، بالإضافة إلى إدارة القضايا والبحوث بجهاز حماية المنافسة المصري في الفترة حتى يونيو 2018.

وعلى الصعيد الأكاديمي فقد عمل ممتاز، مدرسًا لقانون واقتصاد المنافسة ببرنامج ماجستير القانون والاقتصاد بجامعتي هامبورج والقاهرة منذ عام 2016 وسبق أيضا أن عمل مدرسًا لقانون واقتصاد حماية المنافسة ببرنامج القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج بألمانيا.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شارك في برامج تدريب بالعديد من أجهزة المنافسة العربية والإفريقية، والعمل على التطوير المؤسسي والتنظيمي والتشريعي لعدد من نظم حماية المنافسة في الدول العربية والأجنبية.

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