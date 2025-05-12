مصرع وإصابة شخصين في مشاجرة بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط قتيل ومصابة بدائرة القسم.

كشفت التحريات المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين طرفين، طرف أول "عبدالعزيز.ع.ع" 23 سنة، متوفي - و"رضا.ع.ع" 44 سنة - عاطل - مقيمين شارع أبو طالب عزبة رستم، طرف ثانى "حمدي.م.و" 54 سنة - عاطل - مقيم عزبة رستم مصاب برش خرطوش بالذراع اليمنى والجانب الأيمن واليد اليمنى، و"جرجس.ه.ن"، و"عادل.ه.ن" 24 سنة.

ودلت التحريات حدوث مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين الطرف الأول المتوفي والطرف الثانى المصاب، تدخل علي إثرها باقي الأطراف لمناصرة كل طرف، قام علي إثرها المتوفي بإطلاق عيار نارى أحدث بها إصابة الطرف الثانى المصاب، وقام علي إثر ذلك الشخص المصاب بالتعدى علي المتوفي وإحداث إصابة المتوفي التى أودت بوفاته.



وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة والنقيب عبدالونيس خالد والنقيب محمود النجار، معاونى رئيس المباحث، تم ضبط الطرف الاول المتهم وبارشاده تم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش محلي الصنع وبمواجهته أقر أن السلاح المضبوط خاص بالمجنى عليه المتوفي ومستخدم في أحداث إصابة الطرف الثانى، وتم ضبط الطرف الثانى وبحوزته سلاح أبيض مطواة.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 12344 جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

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