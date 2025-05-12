قبل مواجهة الليلة، أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لليد

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ7 مساء، على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويمتلك النادي الأهلي 4 ألقاب من السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 9 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024.

أما الزمالك فيمتلك 7 ألقاب من كأس السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 12 مناسبة.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي مواسم، 2002 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019 و2021.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

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