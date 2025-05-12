الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل مواجهة الليلة، أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لليد

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الإثنين أمام الزمالك، في نصف نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر له يومي 12 و13 مايو الجاري، بمشاركة 4 فرق بينها الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ7 مساء، على صالة النادي الأهلي فرع الجزيرة.

تاريخ الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويمتلك النادي الأهلي 4 ألقاب من السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 9 مناسبات.

وفاز الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي أعوام، 2017 و2022 و2023 و2024.

أما الزمالك فيمتلك 7 ألقاب من كأس السوبر الأفريقي، ووصل للمباراة النهائية في 12 مناسبة.

وحصد الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي مواسم، 2002 و2010 و2011 و2012 و2018 و2019 و2021.

ويخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي الزمالك كأس السوبر الأفريقي مباراة الأهلي والزمالك

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وبطل تونس في نصف نهائي السوبر الأفريقي للسيدات

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي السوبر الأفريقي

كرة اليد، اكتمال صفوف الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

كرة اليد، قناة مصرية تنقل مباريات السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بـ12 مليون يورو، النواب يقر منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

المزيد

انفوجراف

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية