لابورتا يحسم تجديد عقد فليك مع برشلونة لـ 2027

كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، حسم تجديد عقد الألماني هانز فليك، مدرب البارسا، حتى 2027.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو "بعد الكلاسيكو الذي أقيم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، توجه فليك رفقة وكيله بيني زهافي وبعض الأصدقاء، إلى العشاء في مطعم شهير".

وأضافت "خلال العشاء، أنضم إليهم خوان لابورتا، الذي كان في غاية السعادة بفوز جديد على ريال مدريد، والذي قرب الفريق كثيرا من لقب الليجا".



وتابعت: "كان لابورتا ووكيل فليك قد وضعا قبل أسابيع، الأسس الرئيسية لاتفاق التجديد، رغم بقاء بعض التفاصيل العالقة التي تطلبت الحسم".

ونوهت: "بعد هذا اللقاء، أصبح الاتفاق كاملا بين الطرفين، وبالتالي فإن فليك، الذي كان عقده يمتد حتى صيف 2026، سيستمر لموسم إضافي حتى 2027، دون وجود سنة إضافية اختيارية ضمن العقد".

وأتمت: "رغم التوصل لاتفاق نهائي، لن يعلن برشلونة رسميا عن تجديد عقد فليك حتى يحسم لقب الليجا، وبعد تأكيد التتويج والاحتفالات، سيبحث النادي عن التوقيت المناسب للإعلان عن تمديد عقد المدرب الألماني حتى صيف 2027".

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