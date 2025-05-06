هانز فليك يقترب من تكرار إنجاز جوارديولا التاريخي

أصبح الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته التدريبية، حيث يسعى لتكرار ما حققه الإسباني بيب جوارديولا مع فرق مختلفة.

وإذا تمكن فليك من قيادة برشلونة للفوز في المباراتين المقبلتين، فإنه سيضع نفسه في مسار معادلة إنجاز نادر في تاريخ كرة القدم.

برشلونة يستعد لمواجهة إنتر ميلان وريال مدريد

ويستعد برشلونة لملاقاة إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد 4 أيام سيواجه غريمه التقليدي ريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة مباراة إنتر متطلعًا لتحقيق الفوز في إيطاليا، سواء خلال وقت المباراة أو بركلات الترجيح، لضمان العبور إلى النهائي، علمًا بأن لقاء الذهاب في إسبانيا انتهى بالتعادل 3-3.

أما الكلاسيكو أمام ريال مدريد، فيأتي قبل 4 جولات من نهاية مسابقة الليجا، ويتفوق برشلونة بفارق 4 نقاط عن غريمه.

في حال فوز البارسا على إنتر، سيتأهل الفريق إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال، في انتظار الصاعد من مواجهة باريس سان جيرمان وآرسنال.

وإذا فاز على ريال مدريد، سيضع قدما على منصة التتويج بلقب الليجا.

فليك يقترب من إنجاز جوارديولا

ويأمل فليك تحقيق الفوز في هاتين المباراتين، ليقترب من معادلة إنجاز بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الذي يعتبر المدرب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي حقق الثلاثية التاريخية مع ناديين مختلفين، أولها مع برشلونة في 2009، وثانيها مع مانشستر سيتي في 2023.

وكان فليك قد حقق الثلاثية مع بايرن ميونخ عام 2020، ويسعى الآن لتكرار هذا الإنجاز مع برشلونة في 2025.

وقاد فليك برشلونة هذا الموسم للفوز بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، وفي حال فوزه بدوري أبطال أوروبا والليجا، سيتساوى مع جوارديولا في تحقيق هذا الإنجاز.

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