مقابل 150 مليون يورو، ليفركوزن يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمه

كشفت تقارير صحفية أن نادي باير ليفركوزن، أعطى الضوء الأخضر لبيع فلوريان فيرتز صانع ألعاب الفريق، المطلوب بشدة في بايرن ميونخ، خلال صيف 2025.

وكشفت شبكة "سبورت 1" أن باير ليفركوزن لم يؤكد رحيل نجمه الألماني بنسبة 100%، بل رجح سيمون رولفز المدير الرياضي، فرص استمرار اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في صفوف الفريق، بنسبة 60 إلى 40%.

وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن ليفركوزن بصدد بيع لاعبه، وأن بايرن ميونخ هو الوجهة الوحيدة المحتملة لفيرتز.

بيع فلوريان فيرتز مقابل 150 مليون يورو

وأضافت الشبكة أن المدير الإداري لليفركوزن، فرناندو كارو، حصل على الإذن لبيع اللاعب، مقابل 150 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ سيعرض 100 مليون يورو، وإذا لم يكن هذا المبلغ كافيا، سينتظر فيرتز حتى العام المقبل، للضغط على ناديه لتخفيض السعر، حيث ينتهي عقده في صيف 2027.

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