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رياضة

صراع التأهل للأبطال، ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الأخيرة

ترتيب الدوري الألماني
ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الأخيرة، فيتو

ترتيب الدوري الألماني، يتربع بايرن ميونخ المتوج باللقب علي صدارة ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الـ 34 والأخيرة المقرر لها السبت المقبل.

وضمن بايرن ميونخ وباير ليفركوزن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، فيما تحسم الجولة الأخيرة آخر بطاقتين والتي تشهد منافسة آينتراخت فرانكفورت (57  نقطة) وفرايبورج (55  نقطة) وبوروسيا دورتموند (54  نقطة)

ويلتقي آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج، وبورسيا دورتموند مع هولشتاين كيل بالجولة الأخيرة.

ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الأخيرة

1- بايرن ميونيخ 79 نقطة
2- باير ليفركوزن 68  نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت 57  نقطة
4- فرايبورج 55  نقطة
5- بوروسيا دورتموند 54  نقطة
6- ماينز  51  نقطة
7- لايبزيج 51  نقطة
8- فيردر بريمن 48  نقطة
9- شتوتجارت 47  نقطة
10- بوروسيا مونشنغلادباخ 45  نقطة
11- أوجسبورج 43  نقطة
12- فولفسبورج 40  نقطة
13- يونيون برلين 37  نقطة
14- سانت باولي 32  نقطة
15- هوفنهايم 32  نقطة
16- هايدنهايم 29  نقطة
17- هولشتاين كيل 25  نقطة
18- بوخوم 22  نقطة

جدول ترتيب الدوري الألماني

لوائح البوندسليجا 

وتنص لوائح البوندسليجا حال تساوي فريقان في عدد النقاط في نهاية الموسم يتم الاحتكام بينهما بالترتيب كالتالي:

- فارق الأهداف.

- الأهداف المسجلة.

- المواجهة المباشرة في الدورين الأول والثاني.

- الأهداف المسجلة خارج الأرض.

- الأهداف المسجلة داخل الأرض.

وفي حال تساوى الفريقان في كل ما سبق يتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة على ملعب محايد.

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