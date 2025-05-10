بايرن ميونخ يفوز علي بوروسيا مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ علي نظيره فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

وسجل هدفي فريق بايرن ميونخ كل من: هاري كين في الدقيقة 31 ومايكل أوليز في الدقيقة 90.





تشكيل بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

فى حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمر، إريك دير، جوسيب ستانيشيتش، رافاييل غيريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون غوريتزكا، مايكل أوليز، توماس مولر، كينغسيلي كومان.

وفى الهجوم: هارى كين.

ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ

وبتلك النتيجة يحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة، وضمن رسميا التتويج باللقب، أما جلادباخ فيأتي في المركز التاسع، برصيد 45 نقطة.

وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني هذا الموسم بشكل رسمي بعد سقوط فريق باير ليفركوزن في الجولة الماضية بالتعادل مع فريق فرايبورج.

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