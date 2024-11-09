عابد عناني يكشف سر نجاح مسلسل "تيتا زوزو"

قال الفنان عابد عناني، إن سر النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة القديرة إسعاد يونس، جاء نتيجة نجاح كواليسه وقدرة المخرجة شيرين عادل على اختيار "كاست" ناجح يضم كافة عناصر إنجاح أي عمل فني قائلا: "بداية النجاح بتكون دائمًا من عند المُخرج، وشيرين عادل قدرت تظبط تركيبة المسلسل وعناصره فطلع بالشكل المُبهر ده".

وأشار عابد عناني خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع علي قناة CBC تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني ومها بهنسي، إلى أن كواليس العمل مع الفنانة إسعاد يونس، بها طاقة حب حقيقية ساهمت في نجاح المسلسل، وساعدت صُناع العمل على تجاوز أزمة وفاة المنتج الفني للمسلسل تامر فتحي، قائلا: "وفاة منتجي العمل كان موقف صعب علينا كلنا، لكن الفنانة إسعاد يونس كان لها دور مهم في تجاوز الظرف الصعب ده واحتواء كافة أفراد العمل الفني".

مهنة التمثيل

أضاف الفنان عابد عناني، أنه لم تكن لديه أية علاقة بمهنة التمثيل قبل دخوله المعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدًا أن الحظ خدمه بشكل كبير لتتلمذه على يد أساتذة كبار في المهنة كانوا سببا في صقَل موهبته بشكل كبير، قائلا: "الدراسة نظمت لي دماغي وبقيت أقدر أعمل شخصيتين في نفس الوقت".



