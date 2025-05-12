انتهاء أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه هضبة الأهرام بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب التنفيذ في أعمال الإصلاح للكسر المفاجئ الذي وقع بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم بمدخل مدينة هضبة الأهرام أمام منطقة التجنيد مما نتج عنه تأثر ضخ مياه الشرب بصورتها الطبيعية عن مناطق مساكن الضباط ومساكن الشباب والمتحف المصري الكبير وآخر فيصل وهضبة الأهرام.

أعمال الإصلاح للكسر المفاجئ الذي وقع بخط مياه الشرب بمدخل مدينة هضبة الأهرام

وكلف محافظ الجيزة نائبه إبراهيم الشهابي بالمتابعة الميدانية للأعمال لمعاينة أعمال الإصلاح للخط لسرعة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء أعمال الإصلاح.

تفقد نائب المحافظ ميدانيًا أعمال الإصلاح للوقوف على الجدول الزمني للانتهاء مشددًا على سرعة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء وتمهيد الطريق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين ورفع المخلفات ونواتج الأعمال.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه فور وقوع الكسر قد تم الدفع بفرق العمل لشفط تجمعات المياه الناتجة باستخدام البدالات وسيارات الشفط وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الهرم، لافتًا إلى أن شركة مياه الشرب قد أفادت أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال ساعتين على أن يتم إعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.

رافق نائب المحافظ خلال جولته المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، والمهندس يسري كامل رياض رئيس قطاع المشروعات والتخطيط بشركة مياه الجيزة.

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