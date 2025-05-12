محافظة الجيزة تشن حملة نظافة بمنطقة العروبة في الطالبية

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمنطقة العروبة بحي الطالبية.

تحسين مستوى النظافة بمناطق العروبة بحي الطالبية

وأسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من بؤر تجمع تم رصدها بالإضافة إلى رفع الأتربة بطول طريق العروبة الرئيسي وضبط خمسة من نابشي القمامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما شهدت الحملات طلاء البلدورات وصيانة الزراعات والجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء

وأكد النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي أطلقت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة وشملت لودر وست سيارات نصف نقل بالإضافة إلى سيارة كنس آلي وسيارة مياه إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد وفرقة متابعة ميدانية.

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