الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توافد الزوار على دير القديسة دميانة ببلقاس للاحتفال بمولدها (صور)

توافد الزوار على
توافد الزوار على دير القديسة دميانه ببللقاس للاحتفال بمولد

بدأ توافد زوار ومحبي القديسة دميانة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية احتفالا بمولدها الذي يستمر لمدة 10 ايام متتالية وسط تعزيزات أمنية مكثفة حيث أقيمت الخيام والأراجيح لإسعاد المتواجدين من الأسر وأبنائهم. 

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال جميع الزوار للاحتفال بمولد القديسة دميانة ببلقاس، وأوضح أن هذه الأعمال تأتي لإدراك محافظة الدقهلية للقيمة التاريخية والدينية والأثرية لدير القديسة دميانة.

الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال جميع الزوار للاحتفال بمولد القديسة

وكان محافظ الدقهلية قد وجه خلال زيارة سابقة بضرورة الاهتمام وتكثيف الجهود لرفع كفاءة مدخل دير القديسة دميانة والمناطق المحيطة بالدير، وتهيئة الموقع بتركيب الانترلوك والتشجير والإنارة ورفع مستوى النظافة استعدادا لاستقبال الوفود والأعداد الكبيرة للمترددين على الدير خلال الاحتفالات.

محافظ الدقهلية يهنئ المسيحين بمولد القديسة دميانة

ووجه محافظ الدقهلية الشكر غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، على الجهود المبذولة في تنفيذ كافة التوجيهات والانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة بالشكل اللائق وفي الوقت المناسب، مهنئا جميع الأخوة المسيحيين بمولد القديسة دميانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإستعدادات الاحتفالات الجهود المبذولة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق رئيس مركز ومدينة بلقاس محافظ الدقهلية مستوى النظافة مركز ومدينة بلقاس محافظة الدقهلي

مواد متعلقة

لأول مرة، ترامب يعلن تخفيض أسعار الأدوية 59% والبنزين والطاقة وكل السلع

أحمد زايد: تطوير أداء مكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى

جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها في نبروة

رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع تحقيق الإتاحة والوصول الشامل لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

مدرب الأهلي المحتمل، أول تعليق من خوسيه ريفيرو بعد رحيله عن أورلاندو

ننشر نص تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بعد موافقة النواب

زغلول صيام يكتب: شكل الدوري الموسم القادم ورسالة لأبو ريدة.. هيتخصم ثلاث نقاط من الأهلي أم لا.. ولا رابطة ولا يحزنون!

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

بـ12 مليون يورو، النواب يقر منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى سيراميكا

إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة بسبب السحر في نبروه إلى المفتي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

العالم يترقب.. نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح بيان فضل المتابعة بين العمرة والحج

موسم الحج 2025، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة؟

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية