توافد الزوار على دير القديسة دميانة ببلقاس للاحتفال بمولدها (صور)

بدأ توافد زوار ومحبي القديسة دميانة بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية احتفالا بمولدها الذي يستمر لمدة 10 ايام متتالية وسط تعزيزات أمنية مكثفة حيث أقيمت الخيام والأراجيح لإسعاد المتواجدين من الأسر وأبنائهم.

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال جميع الزوار للاحتفال بمولد القديسة دميانة ببلقاس، وأوضح أن هذه الأعمال تأتي لإدراك محافظة الدقهلية للقيمة التاريخية والدينية والأثرية لدير القديسة دميانة.

الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال جميع الزوار للاحتفال بمولد القديسة

وكان محافظ الدقهلية قد وجه خلال زيارة سابقة بضرورة الاهتمام وتكثيف الجهود لرفع كفاءة مدخل دير القديسة دميانة والمناطق المحيطة بالدير، وتهيئة الموقع بتركيب الانترلوك والتشجير والإنارة ورفع مستوى النظافة استعدادا لاستقبال الوفود والأعداد الكبيرة للمترددين على الدير خلال الاحتفالات.

محافظ الدقهلية يهنئ المسيحين بمولد القديسة دميانة

ووجه محافظ الدقهلية الشكر غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، على الجهود المبذولة في تنفيذ كافة التوجيهات والانتهاء من كافة الأعمال المطلوبة بالشكل اللائق وفي الوقت المناسب، مهنئا جميع الأخوة المسيحيين بمولد القديسة دميانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.