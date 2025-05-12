مصر تثمن الجهود الدبلوماسية لعقد مباحثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

ثمنت جمهورية مصر العربية الاتصالات والجهود الدبلوماسية البناءة الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سلميًا، ومقترح الجانب الروسي عقد مباحثات مباشرة مع أوكرانيا يوم ١٥ مايو، وإبداء الجانب الأوكراني استعداده للتجاوب مع هذا المقترح.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن استعداد أطراف النزاع للتفاوض المباشر يُعد مسألة هامة ومحورية في سبيل العمل على التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية التى طال أمدها، وتؤسس لمرحلة جديدة تسهم فى مناقشة ومعالجة الشواغل لدى أطراف النزاع وصولًا لسلام مُستدام تستعيد فيه القارة الأوروبية الأمن والاستقرار.

ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية

وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على أنها ظلت على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية، وأعربت عن دعمها للمبادرات والجهود التي استهدفت إنهاء الأزمة، حيث سبق أن شاركت مصر في المبادرات العربية والأفريقية و"أصدقاء السلام" التي دعت لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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