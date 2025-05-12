الأوقاف تكشف الأوراق المطلوبة للتعاقد على وظيفة إمام بدفعة محمد عبده

قالت وزارة الأوقاف إنه فيما يتعلق بالتعاقد مع الدفعة الثانية من الأئمة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2023م، دفعة الإمام محمد عبده والآتي أسماؤهم، يُرجى سرعة استيفاء الأوراق اللازمة لإتمام التعاقد معهم.

علمًا بأن المستندات المطلوبة هي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي (الوجهان)، على أن تكون سارية، مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2. صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى وزارة الأوقاف.

3. إقرار يُوقَّع من المرشح أمام مسئول الموارد البشرية بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي في خلال السنوات الأربع السابقة.

4. نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي، على أن تُملأ بياناته بمعرفة الموظف المختص، ويوجَّه المرشح لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإجراء تحليل المخدرات.

5. شهادة الميلاد المُميكنة.

6. صورة وثيقة الزواج للمتزوج، مع الأصل للاطلاع عليه.

7. أصل المؤهل الدراسي.

8. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

9. إقرار الذمة المالية.

10. إقرار الحالة الاجتماعية.

11. عدد أربع صور شخصية حديثة.

12. كعب مكتب العمل.

13. برنت تأميني.

14. ملف لحفظ المستندات.

وأشارت أنه على المرشحين الحضور إلى مقر ديوان عام الوزارة، ومعهم المستندات الموضحة أعلاه، في المواعيد التالية:

1. يوم الأحد الموافق 2025/5/18م: محافظات (الغربية، الشرقية، المنوفية).

2. يوم الإثنين الموافق 2025/5/19م: محافظات (الدقهلية، البحيرة، القليوبية).

3. يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/20م: محافظات (القاهرة، كفر الشيخ، دمياط، أسوان، الفيوم).

4. يوم الأربعاء الموافق 2025/5/21م: محافظات (سوهاج، بني سويف، أسيوط، شمال سيناء، الإسماعيلية).

5. يوم الخميس الموافق 2025/5/22م: محافظات (قنا، الأقصر، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، الوادي الجديد، البحر الأحمر، السويس، مرسى مطروح، بورسعيد).

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