الفنانة انتصار: محمد سامي يركز علي النجاح فقط

قالت الفنانة انتصار ، إن كل الأعمال التي قدمتها للجمهور خلال مسيرتها تشعر وكأنها جزء منها مشيرة إلى أنها سعيدة بتعاونها مع المخرج محمد سامي في مسلسل إش إش.

انتصار ومحمد سامي

وأضافت انتصار خلال حوارها مع فيتو:" المخرج محمد سامى بذل جهدًا كبيرًا فى مسلسل إش إش، سواء من حيث الكتابة مع مهاب طارق، أو من ناحية المسئولية التى كانت كبيرة عليه، خاصة أنه قدم بجانب إش إش مسلسل سيد الناس.

ومن وجهة نظري، فإن سامى بذل مجهودًا يعادل تنفيذ عملين وليس عملًا واحدًا، خاصة أن مسلسل إش إش كان الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان، فهو مخرج يركز على النجاح فقط.

وعن اعتزال المخرج محمد سامي الذي تعاونت معه في الماراثون الرمضاني الأخير..قالت “انتصار”: أعتقد أن محمد سامي لن يبتعد عن الدراما كثيرًا، ومن الممكن أن يعود بعد الاعتزال، ومن الممكن أيضًا ألا يعود، جمعتني به العديد من الأحاديث، وهو شخص جيد جدًا في وضع خطة نجاح لنفسه، ويدرك اختياراته جيدًا، وأنا لا أشك في ذكائه أبدًا.

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