انتصار: بحب كل أعمالى وأشعر وكأنها جزء مني.. وانتظرونى فى « أخطر رجل فى العالم » ( حوار )

>> سعيدة بتكريم «الكاثوليكي».. وأستعد حاليًا لفيلم صقر وكناريا

>> جمعتني بلوسي العديد من الأعمال القوية وأشعر كأنها جزء من عائلتي





كرّمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة انتصار فى افتتاح دورته الـ 73، تقديرًا لمشوارها الفني، خاصة أنها قدمت موسمًا استثنائيًا فى رمضان 2025، بمشاركتها فى أربعة أعمال بشخصيات مختلفة خطفت بها التريند، وهي: إش إش، قهوة المحطة، 80 باكو، وأشغال شقة جدًا.

“فيتو” حاورت الفنانة انتصار على هامش افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من الكواليس والأسرار، وتحدثت عن جديد أعمالها الفنية.. وإلي نص الحوار:

*فى البداية، نهنئك على جائزة المركز الكاثوليكي، وما سر دعم لوسى لكِ؟

سعيدة بتكريمى من هذا المهرجان، خاصة فى دورته الـ73، بالإضافة إلى أننى أحب شكل الجائزة الخاصة بالمهرجان. وكنت سعيدة بدعم لوسى لى بعد منحى الجائزة، خاصة أننا تعاونّا معًا منذ الصغر، وكل مناسبة تجمعنا تجعلنى أتذكر الذكريات السعيدة التى جمعت بيننا، كما جمعنا العديد من الأعمال القوية، منها ولى العهد، وأشعر وكأنها جزء من عائلتي.

*ما هى أقرب الأعمال إلى قلبك خلال مسيرتك؟ وهل كنتِ تتوقعين نجاح أش أش وتحقيقه نسب مشاهدة كبيرة؟

كل أعمالى التى قدمتها للجمهور أحبها وأعتز بها، وأشعر وكأنها جزء مني.

المخرج محمد سامى بذل جهدًا كبيرًا فى مسلسل إش إش، سواء من حيث الكتابة مع مهاب طارق، أو من ناحية المسئولية التى كانت كبيرة عليه، خاصة أنه قدم بجانب إش إش مسلسل سيد الناس.

ومن وجهة نظري، فإن سامى بذل مجهودًا يعادل تنفيذ عملين وليس عملًا واحدًا، خاصة أن مسلسل إش إش كان الأعلى مشاهدة خلال موسم رمضان، فهو مخرج يركز على النجاح فقط.

*قدمتِ أداءً مميزًا أيضًا فى قهوة المحطة وخطفتِ التريند بشخصية الأم الصعيدية القوية التى تتألم بسبب إدمان نجلها، هل تابعتِ ردود الفعل؟

بالطبع، كنت سعيدة برد فعل الجمهور تجاه قهوة المحطة، خاصة أن العمل كانت عناصر قوته متكاملة، بدايةً من عبد الرحيم كمال، مرورًا بالمخرج إسلام خيري، والقصة الرائعة التى قُدمت من خلاله،

وأعتبر هذا العمل من أفضل الأعمال التى عُرضت، خاصة أنه كان من مسلسلات الـ15 حلقة، وتم عرضه فى النصف الثانى من رمضان.

*ما هى أعمالكِ القادمة؟

أستعد حاليًا لفيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو، كما أحضر أيضًا لفيلم أخطر رجل فى العالم بطولة أيمن منصور، وسيتم تصوير جزء كبير منه فى أمريكا.

والفيلمان تدور أحداثهما فى إطار كوميدي.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ “فيتو”



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