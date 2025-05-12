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ثقافة وفنون

868 ألف جنيه إيرادات سيكو سيكو أمس الأحد بشباك التذاكر

سيكو سيكو، فيتو
سيكو سيكو، فيتو

 يواصل فيلم سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته الفنانان طه دسوقي وعصام عمر، تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم “سيكو سيكو”  إيرادات قدرها 868 ألف جنيه  أمس الأحد بشباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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سيكو سيكو إيرادات سيكو سيكو طه الدسوقي عصام عمر

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